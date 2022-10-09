من ريو إلى شرم الشيخ.. التسلسل الزمني لقمة المناخ في 30 عامًا

مرت الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية بالعديد من المحطات على مدار الـ30 عامًا الماضية، منذ إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، حتى مؤتمر الدورة 26 لأطراف الاتفاقية (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

أسفر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المعروف باسم «قمة الأرض»، الذي عُقد بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وممثلين من 179 دولة، عن إقرار 3 اتفاقيات دولية، لعل أبرزها الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

حظيت اتفاقية تغير المناخ باعتماد 154 دولة من الدول المشاركة في قمة الأرض، وتم اختيار مدينة بون في ألمانيا مقرًا دائمًا لسكرتارية الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في مارس عام 1994، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف (COP) سنويًا، لتقييم السياسات المتبعة للتعامل مع التغيرات المناخية.

25 مؤتمرًا للأطراف قبل قمة المناخ (COP-27) في شرم الشيخ

وفيما يلي بيان بالتسلسل الزمني لمؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1995، حتى الدورة 26 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، الرئيس المعين لمؤتمر (COP-27):

- مؤتمر الأطراف الأول (COP-1): في برلين بألمانيا، عام 1995.

- مؤتمر الأطراف الثاني (COP-2): في جنيف بسويسرا، عام 1996.

- مؤتمر الأطراف الثالث (COP-3): في كيوتو باليابان، عام 1997.

- مؤتمر الأطراف الرابع (COP-4): في بوينس أيريس بالأرجنتين، عام 1998.

- مؤتمر الأطراف الخامس (COP-5): في بون بألمانيا، عام 1999.

- مؤتمر الأطراف السادس (COP-6): في لاهاي بهولندا، عام 2000، ثم استكملت المفاوضات في بون بألمانيا عام 2001.

مراكش أول مدينة عربية وأفريقية تستضيف قمة المناخ

- مؤتمر الأطراف السابع (COP-7): في مراكش بالمغرب، عام 2001.

- مؤتمر الأطراف الثامن (COP-8): في نيودلهي بالهند، عام 2002.

- مؤتمر الأطراف التاسع (COP-9): في ميلانو بإيطاليا، عام 2003.

- مؤتمر الأطراف العاشر (COP-10): في بوينس أيرس بالأرجنتين، عام 2004.

- مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP-11): في مونتريال بكندا، عام 2005.

- مؤتمر الأطراف الثاني عشر (COP-12): في نيروبي بكينيا، عام 2006.

- مؤتمر الأطراف الثالث عشر (COP-13)، في بالي بإندونيسيا، عام 2007.

- مؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP-14): في بوزنان ببولندا، عام 2008.

- مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP-15): في كوبنهاجن بالدنمارك، عام 2009.

- مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP-16): في كانكون بالمكسيك، عام 2010.

- مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP-17): في ديربان بجنوب أفريقيا، عام 2011.

الدوحة أول مدينة خليجية والثانية عربيًا تستضيف قمة المناخ

- مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP-18): في الدوحة بقطر، عام 2012.

- مؤتمر الأطراف التاسع عشر (COP-19): في وارسو ببولندا، عام 2013.

- مؤتمر الأطراف العشرين (COP-20): في ليما ببيرو، عام 2014.

- مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP-21): في باريس بفرنسا، عام 2015.

- مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP-22): في مراكش بالمغرب، عام 2016.

- مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين (COP-23): في بون بألمانيا، عام 2017.

- مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين (COP-24): في كاتوفيتشي ببولندا، عام 2018.

- مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين (COP-25): في مدريد بإسبانيا، بدلًا من سانتياجو في تشيلي، عام 2019.

- مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP-26): في غلاسكو بالمملكة المتحدة، عام 2021.

- مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP-27): في شرم الشيخ بمصر، عام 2022.