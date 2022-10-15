ضبط 79 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الإدارة، وعضوية كلا من محمود جبر وخالد شاكر وأحمد سعد، مفتشون بالمديرية، بالاشتراك مع بدوي عراقي، مدير إدارة تموين القنايات، وجميل أبو سريع، المفتش بإدارة تموين ديرب نجم، أسفرت عن ضبط 79 طن أرز الشعير قبل تهريبها وطرحها في السوق السوداء.

حملات تموينية مكبرة

ووفقا لبيان أصدرته مديرية التموين، أسفرت الحملة عن ضبط 50 طن أرز شعير بحوزة «ر أ أ» بناحية طحا المرج مركز ديرب نجم، وتم تسليم الكمية إلى شونة كشك، كما تم ضبط 12.5 طن بحوزة «ن ع ع» بناحية عزبة صليب بمنشأة كشك بديرب نجم، و10.56 طن بحوزة المواطن «ع. هـ .ع .هـ»، وتم أخذ الإقرار اللازم لتسليمها إلى شونة كشك ديرب نجم.

وفي سياق متصل، تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 5 أطنان بناحية القنايات بحوزة المواطن «أ. أ. ع»، وتم تسليمها إلى شونة دويدة، كما تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 1.5 طن بحوزة المواطن «أ. ر. ع» بناحية فرسيس مركز القنايات، وتم تسليمها إلى شونة دويدة، ليصل إجمالي كمية الأرز الشعير التي تم ضبطها 79 طنا، وتم تسليمها إلى الشون المعتمدة من مديرية التموين.

متابعة التزام المنشآت التجارية

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.