ضبط 1610 قضايا تموينية متنوعة بينها حجب 133 طن أرز شعير

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط 1610 قضايا تموينية متنوعة.

البيع بأزيد من السعر

ومن أبرز مضبوطات حملات شرطة التموين بوزارة الداخلية ضبط 2 قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات و393 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.

استيلاء على السلع المدعمة

كما ضبطت الحملات 34 قضية استيلاء على السلع المدعمة، بينها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، بداخله كمية قدرها 10 أطنان دقيق أبيض دون مستندات ومجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط قائد سيارة دون لوحات معدنية، حال سيره بمحافظة الجيزة مُحملة بكمية قدرها 8 أطنان دقيق بلدي مُدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في 9 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

كما تم ضبط 10,5 طن أعلاف حيوانية دون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

133 طن أرز شعير

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت 133 طن أرز شعير، وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بمحافظة الدقهلية لتخزينه كمية قدرها 20 طن أرز شعير محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد والإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مضرب أرز دون ترخيص بمحافظة دمياط لتخزينه كمية قدرها 20 طن أرز شعير محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.