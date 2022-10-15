«التموين»: السماح بشراء الأرز من المجمعات خارج البطاقة بنفس السعر

سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين شراء الأرز من فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، بالسعر الحر لمن لا يمتلك بطاقة تموين مساويا لسعره على البطاقة التموينية بـ10جنيهات ونصف.

سعر شراء الأرز بدون بطاقة التموين من المجمعات

وأكدت مصادر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن أي مواطن يستطيع حاليا شراء الأرز بالكميات التي يحتاجها دون اشتراط بطاقة تموين بسعر 10 جنيهات ونصف من أي مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وصرف حصة المواطن كما هي من الأرز على البطاقة التموينية بنفس السعر 10 جنيهات ونصف من المجمعات التي يتوافر فيها ماكينة صرف السلع التموينية.

سعر الأرز في السوق الحر

وتقوم حاليا الشركة القابضة بتكثيف ضخ الأرز من مخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية لفروع المجمعات الاستهلاكية لسد حاجة المواطنين من سلعة الأرز، أجل ضبط الأسعار في الأسواق الذي حددته الحكومة بسعر 12 جنيها سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ، و15 جنيها سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

وتبلغ أسعار السلع الغذائية التي تباع بالسعر الحر خارج بطاقة التموين كالتالي:

** كيلو الدقيق المعبأ 11 جنيها على بطاقة التموين وبدونها.

** كيلو السكر 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية فقط.

** زجاجة الزيت 800 مللي 25 جنيها على البطاقة التموينية فقط.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير سابق لها، أن حجم المخزون الاستراتيجي من الأرز في مخازنها يفوق 6 أشهر، فضلا عن استهدافها توريد مليون ونصف طن أرز شعير من المزارعين لموسم الحصاد الحالي.