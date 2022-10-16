مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 16-10-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر، إذ يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن مواعيد الفروض الخمسة لأدائها في المواعيد الرسمية التي أقرتها هيئة المساحة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية وأسيوط وقنا، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 4:31

أذان الظهر: 11:41 صباحا

أذان العصر: 2:56

أذان المغرب: 5:23

أذان العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

أذان الفجر: 4:39

أذان الظهر: 11:49 صباحا

أذان العصر: 3:05

أذان المغرب: 5:32

أذان العشاء: 6:49

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 4:37

أذان الظهر: 11:47 صباحا

أذان العصر: 3:02

أذان المغرب: 5:29

أذان العشاء: 6:47

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 4:47

أذان الظهر: 11:57 صباحا

أذان العصر: 3:11

أذن المغرب: 5:57

أذان العشاء: 6:58

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

أذان الفجر: 4:31

أذان الظهر: 11:41 صباحا

أذان العصر: 2:56

أذان المغرب: 5:23

أذان العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 4:30

أذان الظهر: 11:40 صباحا

أذان العصر: 2:57

أذان المغرب: 5:25

أذان العشاء: 6:40

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:24

أذان الظهر: 11:34 صباحا

أذان العصر: 2:52

أذان المغرب: 5:19

أذان العشاء: 6:34