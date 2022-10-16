رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 16-10-2022

كتب:

منار إسماعيل
02:12 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة.. تعبيرية

مواقيت الصلاة.. تعبيرية

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر اليوم الأحد 16 أكتوبر، إذ يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن مواعيد الفروض الخمسة لأدائها في المواعيد الرسمية التي أقرتها هيئة المساحة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية وأسيوط وقنا، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 4:31

أذان الظهر: 11:41 صباحا

أذان العصر: 2:56

أذان المغرب: 5:23

أذان العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

أذان الفجر: 4:39

أذان الظهر: 11:49 صباحا

أذان العصر: 3:05

أذان المغرب: 5:32

أذان العشاء: 6:49

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 4:37

أذان الظهر: 11:47 صباحا

أذان العصر: 3:02

أذان المغرب: 5:29

أذان العشاء: 6:47

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

أذان الفجر: 4:47

أذان الظهر: 11:57 صباحا

أذان العصر: 3:11

أذن المغرب: 5:57

أذان العشاء: 6:58

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

أذان الفجر: 4:31

أذان الظهر: 11:41 صباحا

أذان العصر: 2:56

أذان المغرب: 5:23

أذان العشاء: 6:41

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 4:30

أذان الظهر: 11:40 صباحا

أذان العصر: 2:57

أذان المغرب: 5:25

أذان العشاء: 6:40

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:24

أذان الظهر: 11:34 صباحا

أذان العصر: 2:52

أذان المغرب: 5:19

أذان العشاء: 6:34

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 15-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 13-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022
بقلم منار إسماعيل