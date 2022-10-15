مصرع مدرس صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بأسيوط

لقي معلم أول بمدرسة أولاد علي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بمركز أسيوط، مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بمصرع معلم أثناء عبور شريط السكة الحديد

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمة الأمنية بمزلقان قرية قرقارص دائرة المركز بمصرع مدرس صدمه قطار أثناء عبور المزلقان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين أثناء عبور «شمس الدين محمد أحمد»، 49 عاما، معلم أول بمدرسة أولاد علي الإعدادية ومقيم قرية موشا، المزلقان وهو مغلق، صدمه قطار 159 القادم من الأقصر الى القاهرة، ما أدى إلى مصرعه.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.