اعترافات شخصين انتحلا صفة ضباط شرطة بالمطرية: «عملنا كمين وخدنا فلوس»

«إحنا مباحث طلع البطاقة».. تلك هي حيلة عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة لسرقة المارة في المطرية، وقررت النيابة العامة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتبين من تحقيق النيابة العامة أن التشكيل العصابي المكون من شخصين يقيمان في منطقة عين شمس بالقاهرة، ادعيا أنهما مباحث كانا يستوقفان المارة بالطريق بقصد السرقة والاستيلاء على أموالهم.

اعترافات المتهمين

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمين اعترفا بانتحال صفة ضباط شرطة، وأنهما نصبا كميًا لشاب حال سيره في أحد الشوارع بالمطرية، وأدعيا أنهما أفراد شرطة من مباحث القسم وخلال تفتيشه ارتاب في أمرهما عندما استولى أحدهما على النقود التي كانت في حافظة نقوده فقام بالاستغاثة بالأهالي وكشف أمرهما وتم تسليمهما لقوة أمنية حضرت من قسم الشرطة.

«كنا بنعمل كمين وناخد فلوس ونرجع للناس البطاقة والورق اللي في المحفظة».. بتلك الكلمات اعترف المتهمان بتفاصيل جريمتهما وأنهما كانا يتنقلان في شوارع المطرية الرئيسية في ساعات متأخرة من الليل للاستيلاء على متعلقات المارة وأن حظهما السيئ أوقعهما في يد شاب كشف أمرهما واستعان بالمارة للإمساك بهما وتسليمهما للشرطة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

وشرح المحامي محمود عبدالله في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة وفق قانون العقوبات: تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري علي أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد الأشخاص المقيم بدائرة القسم بتمكنه بمعاونة الأهالي من ضبط شخصين أدعيا أنهما أفراد شرطة بقصد سرقته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وألقت القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.