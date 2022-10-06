سلمه للشرطة بعد محاولة سرقته بالإكراه.. المشدد 10 سنوات لنجار في المطرية

خرج اللص من منزله كعادة كل يوم متوجها إلى بؤرته الإجرامية البعيدة عن الأعين بمنطقة المطرية، حيث اعتاد على سرقة المارة بالإكراه، إلا أن حظه السيء قاده إلى الوقوع بين يدي رجل قوي استطاع مقاومته والتغلب عليه بل واحتجازه لحين حضور قوات الشرطة وتسليمه لها.

السجن المشدد للمتهم

ترصد «الوطن» القصة الكاملة للص عاقبته محكمة الجنايات، مساء أمس، بالسجن المشدد خمس سنوات للتهمة الأولى لشروعه في سرقة آخر بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض، والسجن المشدد خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه للتهمة الثانية لإتجاره في المخدرات بالمطرية.

سرقة المارة بالإكراه

البداية كانت باختباء المتهم «محمد.ع.أ»، وشهرته بخة، 32 عامًا، نجار، في أحد المناطق النائية البعيدة عن الأعين في منطقة المطرية، لـ سرقة المارة ولكن حظه أوقعه في المجني عليه «أحمد. س. ع»، الذي قاومه وتمكن من التغلب عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، واتهمه في محضر الشرطة بالشروع في سرقته.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

ولدى القبض على المتهم وتفتيشه عُثر بحوزته على مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وأحرز أيضًا بقصد التعاطي مخدري الترامادول والكلونازبيام، ووجهت له النيابة العامة تهمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبعد انتهاء التحقيق معه أقر بارتكابه العديد من جرائم السرقة بالإكراه، وتم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات عما نُسب إليه من اتهام.