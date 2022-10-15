المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل أب وابنه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وذلك لشروعه في قتل آخر ونجله بسبب خلافات عائلية بمركز سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

الواقعة في مايو الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما وجهت الجهات المختصة بسوهاج للمتهم «أ ب»، عامل، تهمة الشروع في قتل المجني عليه «ع .أ» ونجله «م . ع» من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث أطلق صوبهما من سلاح ناري «مسدس» عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهما، إلا أنه أحدث إصابتهما ولم تتم جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، مع إحرازه سلاح ناري بغير ترخيص وذخائر مستعملة في السلاح الناري غير مرخصة له بحيازته أو إحرازه.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 6 سنوات.