مات ساجدا.. وفاة موظف بجامعة أسيوط أثناء صلاة الفجر

حالة من الحزن سيطرت على أهالي أسيوط، وخصوصا الطلاب والعاملين بجامعة أسيوط بعد وفاة مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، ساجدًا أثناء صلاة الفجر بمسجد عمر مكرم المجاور للجامعة من الناحية الشرقية.

حسن الخاتمة

وقال صالح عبد الله، وكيل وزارة سابق بمحافظة أسيوط، وأحد أقارب المتوفى، إن خالد الدسوقي مات وهو يؤدي صلاة الفجر بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط، وهو شاب على خلق ويتمتع بالحب والود بين الجميع وهذا قضاء الله أن تكون تلك حسن الخاتمة.

وأضاف مصطفى محمد، أحد المصلين بمسجد عمر مكرم، إن خالد الدسوقي، الموظف بجامعة أسيوط، مات ساجدا أثناء أداء ركعتي السُنة في الفجر داخل مسجد عمر مكرم بحي غرب أسيوط، وهذه حسن الخاتمة التي رزقه الله بها وهو إنسان محبوب بين الجميع.

وشيَّع أهالي أسيوط والعاملين بالجامعة عقب صلاة العصر الجنازة من مسجد أعضاء هيئة التدريس بالمساكن الشرقية بالجامعة إلى مدافن عائلته بأسيوط.

نعي جامعة أسيوط

ومن جانبه، نعى الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، بخالص الحزن والأسى، المرحوم خالد محمد كمال عبد العليم الدسوقي، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمكتبات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.