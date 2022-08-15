أسما شريف منير تنفي شائعات خلافها مع والدها مجددا

نشرت أسما شريف منير، أبنة الفنان شريف منير، مجموعة من الصور رفقة والدها، وذلك على حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة عليهم: «الروابط الأسرية».

شائعات خلافها مع والدها

وردت أسما شريف منير من خلال هذه الصور علي الشائعات المتداولة، خلال الأيام الماضية، بوجود خلاف بينها وبين والدها، إثر إلغاء الأخير متابعتها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويعتبر هذا الرد الثاني من أسما شريف منير علي الشائعات المتداولة، حيث نشرت منذ أيام صورة رفقة والدها وعلقت عليها: «لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي».

أسما شريف منير تنفي ارتباطها بأنتيكا

وكانت أسما شريف منير، نفت الأخبار التي تم تدوالها بشأن ارتباطها من المصور الشهير أنتكيا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بالمصور معلقة عليها أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنها ستعلن إذا ارتبطت، لأنها «ستكون سعيدة، وأنها تحب تشارك فرحتها مع لجمهور».

الجدير بالذكر ان أسما شريف منير تزوجت مرتين، كانت الأولى عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري، ونجل منى فتحي شقيقة الفنانة نجلاء فتحي، والثانية من الفنان محمود حجازي التي أنفصلت عنه مطلع العام الماضي.