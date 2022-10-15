مدير «النقد الدولي» تعرب عن ثقتها في دعم الصندوق لمصر وتونس

كشفت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، عن إنها تجتمع اليوم السبت مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق سيدعمهما.

تقديم 90 مليار دولار إلى 16 دولة

وأكدت جورجيفا، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز اليوم، أن صندوق النقد الدولي قدم نحو 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن لا يزال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.

وأوضحت أن الصندوق لا يزال أمامه أكثر 28 طلبا، مضيفة أنه يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان التي تحتاج للمساعدة.

تحقيق فائض أولي 0.11% من الناتج المحلي

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد اليوم على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي كانت مشجعة رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، إذ نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.