برلماني: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يعزز الحصيلة الدولارية

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي انتهت الحكومة من صياغته للسماح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة دولارية، سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة.

وقال «عمار»، إن قيمة الوديعة الدولارية تعادل قيمة الضرائب والرسوم التي تفرض على السيارة عند الإفراج عنها من خلال المواني عند وصولها، مؤكدًا ضرورة وجود محفزات أكثر تشجيعا للحصول على حصيلة دولارية من المغتربين، موضحًا أن سعر السيارة الأساسي بالإضافة إلى قيمة الوديعة يقترب من سعر السيارة في السوق المصرية دون أي عوائد خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى أن الكثيرين يواجهون صعوبة في تدبير هذا المبلغ (سعر السيارة الأساسي وقيمة الوديعة الدولارية).

حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة دراسة المبادرة وتقديم حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها المحافظة على أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة أن ودائع المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية وصلت لنحو 5 مليارات دولار فى شهر يونيو 2022، مشيرا إلى أن حجم الودائع فى يونيو 2022 بالعملة الأجنبية يعادل تريليون جنيه مصرى، بنحو 14.6% من إجمالى قيمة الودائع فى القطاع المصرفي، مؤكدا على أهمية وجود محفزات جاذبة للمصريين بالخارج للمساهمة في حل الأزمة الدولارية.

برامج موسعة ومتنوعة لتحفيز الحصيلة الدولارية

وشدد «عمار»، على ضرورة تبني برامج موسعة ومتنوعة لتحفيز الحصيلة الدولارية الخاصة بالمصريين بالخارج، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية للبلاد، خاصة وأنها تمثل إحدى العناصر المهمة لإنعاش سريع للموارد الدولارية المصرية، بتوفير حزمة من الفرص الاستثمارية وأوجه متعددة للادخار في السوق المحلية، تكون جاذبة لأموال المصريين بالخارج.