الداخلية في أسبوع.. القبض على 9 تشكيلات عصابية وضبط 2709 قضايا مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الأسبوع الماضي، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضمت 28 متهمًا، ارتكبوا 14 حادث سرقة متنوعًا.

كشف غموض 80 حادثا

كما نجحت الحملات في كشف غموض 80 حادثا متنوعا، أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة)، وجرى ضبط مرتكبيها بإجمالي 108 متهمين.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 574364 حكما قضائيا، بينها 2358 حكم جناية، و196673 حكم حبس، و292732 حكم غرامة، و82601 مخالفة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط صور الخروج على القانون.

ضبط مخدرات بـ99 مليون جنيه

وأثمرت جهود الحملات في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 2709 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 3023 متهما، وضبط قضية غسل أموال، وبلغ الإجمالي قرابة 31 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 99 مليون جنيه.

وفي مجال أمن الموانئ، جرى ضبط 22 قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية)، وكذا 50 قضية متنوعة؛ أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفي مجال الأمن السياحي، جرى ضبط 1669 قضية ومخالفة متنوعة؛ أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).