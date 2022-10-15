القبض على صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنشأة القناطر

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم منتهية الصلاحية ودون ترخيص.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحيى زغلول، مدير إدارة مباحث التموين، مفاده أن مواطنا 75 سنة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم «كلاوي، كبدة، سوسيس، كفتة، قلب، أسماك، دواجن»، دون ترخيص كائنة بالقرية سكنه، دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، يقوم بتجميع اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرضها للبيع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التنسيق مع مفتشى التموين والأغذية ولجنة من الطب البيطري ، وإعداد حملة لاستهداف الثلاجة المشار إليها وصاحبها وتفتيش الثلاجة عثر بداخلها على كمية من اللحوم، والكلاوي، والكفتة، والقلب، والسوريين، وأسماء، ودواجن وزنت جميعها 20 طن و500 كيلو، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.