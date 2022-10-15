تعرف على سعر الأرز الشعير اليوم السبت

سجَّل سعر الأرز الشعير، اليوم السبت، 8700 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم الحصاد نحو 11 ألفا و300 جنيه، والذي شهد تراجعا كبيرا مع بداية موسم الحصاد حتى اليوم، بينما قد بلغت المساحة المنزرعة من محصول الأرز 242 ألف فدان أرز شعير على نطاق محافظة كفر الشيخ.

سعر الأرز الشعير الآن

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي ، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم السبت قد سجل 8700 جنيه، مشيراً إلى أن محصول الأرز الشعير هذا العام ذو إنتاجية عالية ومتوافر بعدد من محافظات مصر المنتجة للمحصول لمساحة تخطت المليون و200 ألف فدان أرز شعير.

إنتاجية الأرز الشعير

كما أوضح الرفاعي، أن المنزرع من الأرز الشعير على مستوى محافظة كفر الشيخ، والذي يبلغ 242 ألف فدان أرز شعير عريض الحبة وكذلك أرز رفيع الحبة بواقع إنتاجية بلغت نحو 750 ألف طن أرز شعير خلال موسم حصاد الأرز الشعير والذي سوف ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظات التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى محافظات مصر في إنتاج محصول الأرز الشعير محافظة الدقهلية بواقع إنتاجية 318 فدان أرز، ومحافظة الشرقية بواقع 270 ألف فدان أرز، ومحافظة كفر الشيخ بواقع 242 ألف فدان أرز شعير، محافظة البحيرة بواقع 171 ألف فدان أرز شعير.