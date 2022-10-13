سعر الأرز الشعير في المحافظات.. استقرار وحملات تموينية لضبط المخالفين

يشهد سعر الأرز الشعير في المحافظات استقراراً ملحوظا، اليوم الخميس، فيما تكثف مديريات التموين حملاتها على منافذ ومحال بيع الأرز الأبيض للتأكد من بيعه بالأسعار التي حددتها الوزارة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتستمر مديريات التموين بجميع المحافظات، اليوم الخميس، في تلقي طلبات المضارب للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الأرز الشعير 2022، حيث أنّ اليوم هو آخر أيام التسجيل.

سعر طن الأرز الشعير

وقال المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ محافظة الفيوم ليست من المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز، ولكن هناك بعض المساحات التي زُرعت بصورة مخالفة، موضحاً أنّ سعر الأرز الشعير جاءت اليوم كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس «عريض الحبة» 6850 جنيهاً.

- سعر الطن الأرز الشعير اليوم الخميس «خميس الحبة» 6600 جنيه.

سعر الأرز الأبيض المصري

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّه فيما يخص سعر الأرز الأبيض المصري اليوم الخميس، فإنّه يباع بالأسعار التي حددتها وزارة التموين، كالتالي:

- سعر كيلو الأرز السايب في مختلف المحال التجارية: 12 جنيهاً.

- سعر كيلو الأرز المعبأ في جميع المحال التجارية: 15 جنيهاً.

منظومة توريد موسم الأرز

وأشار إلى أنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، تلقت 3 طلبات من مضارب بالمحافظة خلال الأيام الماضية، للتسجيل في منظومة توريد الأرز الشعير 2022، موضحاً أنّه جار التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لتشكيل اللجان ومعاينة تلك المضارب تمهيداً لإنهاء الإجراءات.

رقابة مكثفة على المضارب

وبحسب بيان وزارة التموين، فإنّه سيجرى تكثيف المتابعة للمضارب ومحاسبتها كل ثلاثة أيام على كميات الأرز الشعير الموردة إليهم، وسيتم الموافقة للمضرب على استخدام 50% من كميات الأرز الشعير المسوّقة لصالحه وتوريد النصف الآخر للهيئة العامة للسلع التموينية في حالة التزامه.

كما أفاد البيان أنّه في حالة رغب المضرب المعتمد توريد كافة الكميات التي يجمعها من الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيمكنه ذلك من خلال توقيع تعاقد بين المضرب والهيئة.

اكتفاء ذاتي من محصول الأرز

وبحسب بيان سابق لوزارة التموين، فإنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الأرز يكفيها حتى نهاية العام، فضلاً عن أنّ المصريين يستهلكون بين 3 إلى 3.5 مليون طن من الأرز كل عام.