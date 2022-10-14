محطة بحوث سخا الزراعية: سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل 8600 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 8600 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم الحصاد نحو 11 ألفا و300 جنيه، وقد شهد تراجعا كبيرا مع بداية موسم الحصاد حتى اليوم، بينما بلغت مساحة الأراضي المنزرعة من محصول الأرز 242 ألف فدان أرز على مستوى قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.

سعر الأرز الشعير اليوم

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير سجل اليوم الجمعة 8600 جنيه، مشيراً إلى أن المواطنين الذين يقومون بشراء الأرز الشعير بغرض التخزين للاستهلاك اليومي للأسر المصرية على مدار العام يجب أن يراعوا 3 محاذير مهمة للغاية وهي:

1- أنه يجب تخزين الأرز الشعير بغرض الاستهلاك اليومي للطعام في مكان جيد التهوية خالي من الرطوبة حتى لا يتعرض للتلف.

2- الأرز الشعير يتحمل درجات الرطوبة نوع ما عن الأرز الأبيض ما يتطلب منك عدم «تبيض» الأرز بكميات كبيرة بل على مقدار ما يكفيك من طبخ على مدار شهر حتى لا يتعرض للسوس خاصة في فصل الصيف.

3- لا تقوم بخلط الأرز الشعير ذات الحبة العريضة بالأرز ذات الحبة الرفيعة لأن كل صنف منهما له نسبة مياه مختلفة ووقت في الطهي مختلف حتى لا تتلف الطبخة.

وأشار إسماعيل الرفاعي، إلى أن مساحة الأرز الشعير على نطاق محافظة كفر الشيخ، تمثل 32% من إنتاج الجمهورية من محصول الأرز الشعير وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى المحافظات المنتجة للمحصول بمصر.