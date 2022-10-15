انطلاق مبادرة «مراكزنا خضراء» بالقليوبية.. تزيين وتشجير (صور)

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات مبادرة «مراكزنا خضراء» بمراكز شباب عزيز وبدوى والسادات ببنها ومدينة شبين القناطر والأحراز بشبين القناطر واسنيت وكفر الكردى مركز كفرشكر وقرنفيل وبهادة مركز القناطر، حيث زرع أعضاء هذه المراكز الأشجار المختلفة ضمن جهود المحافظة ومديرية القليوبية لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة تزامنا مع قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

100 مركز شباب يشارك في مبادرة القليوبية «مراكزنا خضراء»

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان له، إن مبادرة «مراكزنا خضراء» يجري تنفيذها داخل 100 مركز شباب بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، خلال الفترة من اليوم السبت إلى 27 أكتوبر الجاري تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب، وتقليم الأشجار الموجودة وتزيينها، وزراعة النباتات الخضراء والشتلات، وعمل مظلة للوقاية من الشمس والأمطار.

المبادرة تنطلق تزامنا مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ

وأضاف وكيل الوزارة أن مراكز الشباب وثَّقت المبادرة بصور قبل التنفيذ وأثنائه وبعد التنفيذ بمشاركة أعضاء من أندية التطوع ببعض المراكز لما لهم من دور فعال في الأنشطة التفاعلية والمبادرات الشبابية، كما تم الوصول للشكل الجمالي المرجو منه، مع المدى القريب يظهر نتائجه الملموسة من الحصول على جو نقي مع دورة التنقية التي يقوم بها النبات بأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون السام وبث غاز الأكسجين الصافي الذي يساعد على وجود جو صحي ومفيد للإنسان والبيئة.

يذكر أن مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، والذي يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة.