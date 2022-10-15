«الأوقاف» تفتتح 21 مسجدا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، 21 مسجدًا الجمعة المقبلة؛ منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما يجري افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه، 277 مسجدًا؛ منها 222 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و55 مسجدًا صيانة.

وجاءت المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف السويس

1. مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة

2. الشيخ خليفة - الكبانون – حي عتاقة

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور

4. اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. الفاروق عمر – قرية السخنة - مركز بدر

6. عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الفيوم المسجد

7. الرحمن – تطون– مركز إطسا

8. الغفران – الخشاب – مركز طامية

مديرية أوقاف بور سعيد

9. عمر بن الخطاب – قرية أم خلف - جنوب بور سعيد

مديرية أوقاف الأقصر

10. آل عتمان – الشغب - إسنا

مديرية أوقاف الدقهلية

11. عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

12. النور – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف المنيام المسجد

13. أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف أسيوط

1. آل قناوي – الكوم الأحمر – أبو تيج

2. أحمد عبد الرحمن – عرب الأطاولة الفتح

3. فاطمة الزهراء – كوم أبو شيل - أبنوب

4. الحق – عزبة جميل نخنوخ - الفتح

مديرية أوقاف المنيا

5. الرحمة البحري – القايات – العدوة

مديرية أوقاف أسوان

6. مولانا الإمام الحسين - السباعية

مديرية أوقاف الغربية

7. الخولي – سبرباي – طنطا ثاني