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«الأوقاف» تفتتح 21 مسجدا الجمعة المقبلة

كتب:

إسراء سليمان
06:34 م | السبت 15 أكتوبر 2022
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، 21 مسجدًا الجمعة المقبلة؛ منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما يجري افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه، 277 مسجدًا؛ منها 222 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و55 مسجدًا صيانة.

وجاءت المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف السويس

1. مجمع الرحمة – السلام 2 – حي عتاقة

2. الشيخ خليفة - الكبانون – حي عتاقة

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمة – كفر بني هلال – دمنهور

4. اليشع الكبير – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. الفاروق عمر – قرية السخنة - مركز بدر

6. عزبة سعيد الشرقية – مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف الفيوم المسجد

7. الرحمن – تطون– مركز إطسا

8. الغفران – الخشاب – مركز طامية

مديرية أوقاف بور سعيد

9. عمر بن الخطاب – قرية أم خلف - جنوب بور سعيد

مديرية أوقاف الأقصر

10. آل عتمان – الشغب - إسنا

مديرية أوقاف الدقهلية

11. عباد الرحمن – عزب العرب – برهمتوش - السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

12. النور – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف المنيام المسجد

13. أبو بكر الصديق – دهمرو – مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. نور الإسلام وشهرته الحاج عبد المنعم – حامول السعيد - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف أسيوط

1. آل قناوي – الكوم الأحمر – أبو تيج

2. أحمد عبد الرحمن – عرب الأطاولة الفتح

3. فاطمة الزهراء – كوم أبو شيل - أبنوب

4. الحق – عزبة جميل نخنوخ - الفتح

مديرية أوقاف المنيا

5. الرحمة البحري – القايات – العدوة

مديرية أوقاف أسوان

6. مولانا الإمام الحسين - السباعية

مديرية أوقاف الغربية

7. الخولي – سبرباي – طنطا ثاني 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.