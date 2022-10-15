انطلاق معدات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسبا لسقوط أمطار

انطلقت منذ قليل، معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لتتمركز على المحاور والطرق الرئيسية بالعاصمة، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تحذر من احتمالية سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

خطة التعامل مع الأمطار

وأعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، انطلاق معدات الشركة، إذ وضعت خطة مسبقة للتعامل مع مياه الأمطار، لافتا إلى إنه جرى تحديد النقاط الساخنة بمحافظة القاهرة مسبقا، وتمركز المعدات بها.

وأشار إلى أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية، وجرى تطهير 20 ألف شنيشة أمطار، ومراجعة طلمبات 25 نفق وأعمال تطهير لخطوط ومحطات الصرف، وتأمين ومراجعة المعدات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، التي تحدث في موسم الشتاء، وما يصاحبها من سقوط أمطار.

التنسيق مع الأرصاد الجوية

قال المهندس عادل حسن لـ«الوطن»، إن شركة الصرف الصحي، تنسق بشكل مستمر مع الأرصاد الجوية، وتم الاستعداد لموسم الشتاء منذ شهر أغسطس الماضي، من أعمال تطهير وصيانة للبالوعات، ومراجعة المحطات والشبكات، علاوة على إجراء تحسينات خلال الفترة الماضية، للتعامل مع المناطق الساخنة بالقاهرة.