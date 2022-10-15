تفاصيل الحكم بالمؤبد على شخص استعرض القوة بسلاح ناري ضد جاره بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة المتهم «ع.خ»، بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج وقد صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير من العام الجاري 2022 بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري «بندقية آلية» بدون ترخيص وكذلك استعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه «ر.أ»، وذلك بأن أطلق عدة أعيرة نارية صوب مسكنه وذلك بقصد الرعب في نفسه وكان من شأن ذلك تكدير أمنه وسلامته وتعريض حياته للخطر بسبب خلافات سابقة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المؤبد.

المؤبد لقاتل خالته بسوهاج

وفي سياق آخر، فقد أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بالسجن المؤبد على قاتل خالته لسرقة قرطها الذهبي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.