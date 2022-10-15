النيابة تباشر التحقيقات في حادث الطريق الدائري.. «أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص»

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث الطريق الدائري الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين؛ إذ تلقت إخطارًا صباح الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري باصطدام سيارة نقل ثقيل بعدد من السيارات بالطريق الدائري اتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر إلى منطقة المريوطية.

النيابة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة جثمان المتوفى، واستمعت لأقوال خمسة من قائدي السيارات الأخرى ومرافقيهم، وأحد الباعة الجائلين بالطريق، وكان حاصلها أن الطريق محل وقوع الحادث به إصلاحات، ولذا فسرعة السيارات به بطيئة، وقائد سيارة النقل الثقيل كان يقودها مُسرعًا قبل اصطدامه بعدد من السيارات الأخرى بالطريق وإحداث تلفيات بها، وصاح قبل فراره بأن مكابح سيارته قد تعطلت.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال مالك السيارة النقل المتسببة في الحادث، الذي قرَّر أنه كان يستقل السيارة وقت وقوع الحادث برفقة قائدها الذي حدَّد هويته، واستيقظ من نومه جرَّاء الاصطدام، وأكدت تحريات الشرطة أقواله بشأن تحديده لهوية قائد السيارة.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار قائد السيارة النقل، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الحادث، وإجراء الفحص الفني اللازم للسيارة النقل، والتصريح بدفن جثمان المتوفى، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة، فإن النيابة العامة تُهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور التزامًا حقيقيًّا نابعًا من معتقد الأشخاص أنفسهم، دون انتظار لرقابة أو سعي للفرار منها، فإعمال هذا الفكر بالتطبيق والالتزام الجادِّ الحقيقيِّ هو عنوان للانضباط، ومصدر من مصادر اكتساب الاحترام أمام الشعوب الأخرى، كما أنه مقياس واقعي لتحضر الأمم، ومظهر من مظاهر الاحترام لقوانين البلاد ورقي المجتمعات وتقدمها، وبه تُحفظ الأرواح والممتلكات العامَّة والخاصَّة، ويعمّ به الأمن والسكينة في مجتمعاتنا، وتُصان به الأوطان.

النيابة تحذر من عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور

وفي هذا الإطار فإن النيابة العامة تحذّر الكافَّة من عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وتؤكد تصديَها بكلِّ حسمٍ وجديَّةٍ لكافَّة المخالفات المرورية حتى يعم الانضباط والالتزام في الشوارع المصرية، ويأمن الملتزمون من عواقب رعونة وعدم اكتراث الغير بمخالفاتهم وقلة وعيهم، ويصبح الانضباط مسلكًا طبيعيًّا يتسم به المواطنين في ربوع بلادنا الحبيبة.