«عبدالغفار»: لم نحرم أي طالب من دخول الجامعة بسبب المصروفات.. ونسدد لغير القادرين

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الشائعات التي ظهرت على السطح مؤخرا تفيد بحرمان الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات من دخول الجامعات ليس لها أساس من الصحة، إذ أنه لا توجد أية قرارات من أي نوع بأي جامعة حكومية أو معهد بحرمان الطالب من دخول الجامعة حال عدم سداده المصروفات.

عبدالغفار: الطلاب غير القادرين عليهم التوجه لصناديق التكافل

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للطلاب غير القادرين في الجامعات المختلفة عليهم الذهاب إلى صناديق التكافل حال وجود أي ظرف اقتصادي لدى الطالب ويثبت أنه صاحب حق في الدعم، ولكن لن يتم حرمان أي طالب من الحضور للجامعات.

عبدالغفار: الشائعات هدفها إثارة البلبلة

واستطرد: «ما تم تداوله مؤخرا هو نوع من البلبلة وإثارة الشائعات في المجتمع بين طلاب الجامعات، وهذا الحديث ليس له أساس من الصحة على الإطلاق، وصناديق التكافل بالجامعات عرف موجود داخل الجامعات وتنظمه اللوائح المختلفة».

وأوضح أن الطالب الذي يستطيع إثبات أنه صاحب حق في الحصول على دعم يجري توفير الدعم له من قبل الجامعات ويدرس في الجامعة مجانا بعد دراسة حالته الاقتصادية من قبل الجامعة: «الشائعات عكس ما يحدث على أرض الواقع تماما».