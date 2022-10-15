حزن عليه الجميع وكان مساهما بمشروعات حياة كريمة.. وفاة عمدة «البارود»

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرى مركز صدفا جنوبي أسيوط، بعد وفاة عبدالرحيم أحمد الشيمي، عمدة قرية البارود شرق ورئيس اللجنة المجتمعية بمشروعات حياة كريمة.

وشيَّع أهالي القرية جثمان عمدة قرية البارود شرق بمشاركة الآلاف في مشهد جنائزي مهيب، وحزن شديد من أهالي القرية لما يتمتع به عمدة القرية في خدمة أهالي القرية ومشاركة مشاكلهم والتواصل الدائم مع كل المسؤولين لتوفير احتياجات أهالي بلدته، والفصاحة التي يتميز بها.

محب للفقراء والمساهمة في الخدمات

وقال علي محمد، أحد أهالي مركز صدفا، إن العمدة الشيمي لم نرَ منه إلا كل خير وكان فصيحا في كلامه من الجيل القديم الذي عاصر جميع الأجيال وكان يعمل دائما في خدمة الأهالي والمساهمة الدائمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه الأعمال التي تجري ودائما يتابع المشروعات التي تجري وكذلك يقدم الخدمات للفقراء بالمجان دون النظر إلى مقابل وكان قديما في المجلس المحلي.

رئيس اللجنة المجتمعية بـ«حياة كريمة»

وأضاف فرغلي محمد، رئيس الوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس، التي تتبعها قرية البارود شرق، أن العمدة عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم الشيمي عمدة قرية البارود شرق، كان رئيسا للجنة المجتمعية لمشروعات حياة كريمة بالقرية، وكان مساهما دائما في تقديم الخدمات، وقبل وفاته بيوم تلقيت منه اتصالا هاتفيا لحل مشكلة منطقة لم تصل إليها خدمة الصرف الصحي والعمل على المساهمة في حلها.