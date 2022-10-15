أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بعدد من مراكز البحيرة.. وإعلان الطوارئ بالمحافظة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق بالمحافظة منها مركزا دمنهور وكفر الدوار، بالإضافة الى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة وإعلان حالة الاستعدادات ولم تؤثر الأمطار على الحركة المرورية أو التجارية بالمراكز المختلفة.

وأعلنت محافظة البحيرة في بيان، عن رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، حيث اتخذت خطوات إيجابية نحو تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق بالإضافة الى مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.

محافظة البحيرة تستمر في متابعة حالة الطقس

ووجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لانتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعی وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات.

الوحدات المحلية بالبحيرة تستعد لاستقبال موسم الشتاء

ونسقت الوحدات المحلية مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كل المعدات اللازمة والأطقم وكذا تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف الزراعي في حالة تساقط أمطار بمحافظة البحيرة.