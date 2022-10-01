تعيينات شركة المياه بالدقهلية.. النتيجة النهائية للمتقدمين لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء» وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 بمركز نبروه.

رابط معرفة نتيجة المتقدمين لشغل وظائف «فني رابع» 2022

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية رابطا يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء» وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 بمركز نبروه معرفة النتيجة من خلاله https://bit.ly/3UHFrcl

الشروط المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف «فني رابع» 2022

وأعلنت الشركة الشروط المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء» وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2022 بمركز نبروه كالآتي..

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بمركز نبروه وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو 2022 عن 30 عاماً.

الشروط العامة لوظائف «فني رابع» 2022

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين كالآتي..

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.