تعاون مع وفد استشاري بريطاني لتحسين خدمات المياه في قنا

ناقش المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مع وفد من المكتب الاستشاري البريطاني موت ماكدونالد، برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الذي سيتم تنفيذه في المحافظة، ويشمل إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكرم عمران وعدداً من محطات الرفع بالقرى، وكذلك توسعات محطتي مياه الشرب بنجع حمادي وقفط.

وضم وفد المكتب الاستشاري البريطاني كلا من المهندس ستيفن أومنز، مدير عام البرامج والمشروعات، والمهندس مصطفى الطيب، نائب قائد فريق المشروع والمهندسة نسرين الشيخ مدير عام التشغيل، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2).

تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وبأسرع وقت

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، في بيان، أن الاجتماع ناقش تذليل كافة العقبات ومتابعة تقدم الأعمال بالبرنامج، حيث عبر الوفد عن بالغ امتنانه للشركة، لاهتمامها بتنفيذ المشروعات بأعلى جودة وبأسرع وقت، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن القنائي.

معاينة المساحات المتوفرة لعمل التوسعات

وأجرى الوفد بحضور أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، زيارة إلى محطتي مياه الشرب بنجع حمادي وقفط، للوقوف على الوضع الراهن للمحطتين وشرح مراحل التنقية المستخدمة ومعاينة المساحات المتوفرة لعمل التوسعات.

وعبر عرفة، عن شكره للوفد وتقديره للجهود المبذولة من قبل استشاري المشروع، وتطلعه لمزيد من التعاون الذي من شأنه تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي ذات موثوقية وجودة عالية.