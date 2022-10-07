رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

تعاون مع وفد استشاري بريطاني لتحسين خدمات المياه في قنا

كتب:

سلامة عامر
09:27 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
خلال استقبال قيادات المياه للوفد الاستشلري البريطاني

خلال استقبال قيادات المياه للوفد الاستشلري البريطاني

ناقش المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مع وفد من المكتب الاستشاري البريطاني موت ماكدونالد، برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الذي سيتم تنفيذه في المحافظة، ويشمل إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بكرم عمران وعدداً من محطات الرفع بالقرى، وكذلك توسعات محطتي مياه الشرب بنجع حمادي وقفط.

وضم وفد المكتب الاستشاري البريطاني كلا من المهندس ستيفن أومنز، مدير عام البرامج والمشروعات، والمهندس مصطفى الطيب، نائب قائد فريق المشروع والمهندسة نسرين الشيخ مدير عام التشغيل، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي  (IWSP2).  

تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وبأسرع وقت 

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، في بيان، أن الاجتماع ناقش تذليل كافة العقبات ومتابعة تقدم الأعمال بالبرنامج، حيث عبر الوفد عن بالغ امتنانه للشركة، لاهتمامها بتنفيذ المشروعات بأعلى جودة وبأسرع وقت، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن القنائي.

معاينة المساحات المتوفرة لعمل التوسعات

وأجرى الوفد بحضور أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، زيارة إلى محطتي مياه الشرب بنجع حمادي وقفط، للوقوف على الوضع الراهن للمحطتين وشرح مراحل التنقية المستخدمة ومعاينة المساحات المتوفرة لعمل التوسعات.

وعبر عرفة، عن شكره للوفد وتقديره للجهود المبذولة من قبل استشاري المشروع، وتطلعه لمزيد من التعاون الذي من شأنه تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي ذات موثوقية وجودة عالية.

اقرأ المزيد:

بعد إصلاح العطل الكهربائي.. عودة مياه الشرب تدريجيا إلى 6 مناطق في الجيزة

وظائف شاغرة في «مياه الشرب والصرف الصحي».. الشروط والأوراق المطلوبة

تفاصيل بدء مشروع فصل شبكة الصرف الصحي عن مياه الأمطار في المنتزه أول

صيانة ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالمنيا

محطة معالجة الصرف الصحي بـ«أبو شنب» تحل أزمة 5 قرى بالفيوم

وزيرة البيئة تتفقد شركة إيجل للبولميرات وتفتتح محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف

مدبولي يتفقد مشروع توسعات تنقية المياه في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

وفد بريطاني يجري 50 جراحة قلب للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية يونيو

وفد بريطاني يزور مصر لبحث التعاون في مجال تطوير تكنولوجيا التعليم

اليوم.. وفد بريطاني يزور جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.