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تعيينات شركة المياه والصرف.. النتيجة النهائية لوظيفة مهندس 2022

كتب:

سلامة عامر
08:21 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
المهندس ممدوح رسلان

المهندس ممدوح رسلان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، نجاح 59 من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس، وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022 بعد اجتيازهم الاختبارات، والتي تتطلب: «7 مهندس ثالث سيارات و10 مهندس ثالث اتصالات و14 مهندس ثالث مدني و16 مهندس ثالث كهرباء قوي و1 مهندس ثالث ميكانيكا قوي، و1 مهندس أول ميكانيكا قوي وواحد مهندس ثان ميكانيكا قوي». 

موعد تقديم الأوراق 

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر «فيسبوك» الناجحين من المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالتوجه لقطاع الموارد البشرية في موعد أقصاه 15 يوما، إذ ينتهي في يوم 19 أكتوبر الجاري. 

الأوراق والمستندات المطلوبة 

- ملف مسوغات التعيين. 

- اصل شهادة المؤهل. 

- كعب عمل. 

- كارنيه نقابة المهندسين. 

- عدد 3 صور شخصية. 

- نموزج 111 كشف طبي. 

- أصل شهادة الميلاد. 

- أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور. 

- الرقم التأميني. 

- فيش جنائي. 

- صورة بطاقة الرقم القومي. 

- إقرار الذمة مالية. 

- سيرة ذاتية. 

مكان تعاقد الناجحين من المتقدمين لوظيفة مهندس 2022

بحسب بيان الشركة، مكان التعاقد سيكون بقطاع الموارد البشرية والتدريب بديوان عام الشركة الكائن بشارع عدنان المالكي أمام مخبز العدوي، والإعلان بمثابة إخطار رسمي للناجحين. 

 

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.