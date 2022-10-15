نور تكشف ملامح شخصيتها في مسلسل ألف ليلة وليلة: «مش شهرزاد»

أعربت نور اللبنانية، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل ألف ليلة وليلة، أمام الفنان ياسر جلال، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «insider بالعربي».

وقالت نور: «هعمل فعلا ألف ليلة وليلة مع ياسر جلال، لكن لن أقدم شخصية شهرزاد وسأقدم شخصية مفاجأة؛ جديدة وحلوة جدا، ولكن لن أستطيع الكشف عنها حاليا، وما أستطيع قوله إن الشخصية ثرية جدا بالصفات فيها الخير والشر».

نور: متحمسة جدا للشخصية

وأضافت: «متحمسة جدا لتمثيل الشخصية، وإن شاء الله تعجب الجمهور».

مسلسل راجعين يا هوا

وشاركت الفنانة نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوا خلال السباق الرمضاني الماضي، وهو من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وبطولة خالد النبوي ونور وأنوشكا، ووفاء عامر، ونور النبوي، وأحمد بدير وهنا شيحة وعدد آخر من الفنانين، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

وجسدت نور خلال المسلسل الطبيبة النفسية «ماجي» التي ترفض الارتباط ولا تثق في الرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة.