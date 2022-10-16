خبراء إعلام عن «القاهرة الإخبارية»: تحافظ على الهوية المصرية

أشاد عدد من أساتذة الإعلام، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخاص بتدشين قناة القاهرة الإخبارية، معتبرين أنّه نقلة نوعية لاستراتيجية عمل الإعلام المصري، وخطوة جادة في طريق وضع الإعلام المصري في نصبه الحقيقي.

تدشين قناة القاهرة الإخبارية

وقال الدكتور رفعت البدري، أستاذ الصحافة الرقمية في كلية الإعلام بجامعة المنوفية، إنّ قرار الشركة المتحدة بتدشين قناة القاهرة الإخبارية الإقليمية، التي تهتم بالشأن المصري والعربي بأكمله، جاءت في توقيت مهم ويتزامن مع التغيرات السياسية التي حدثت داخل الدول العربية مؤخرا، والتي توجب وجود قناة إقليمية مصرية توضح للمواطن المتغيرات المحيطة به، وذلك في إطار الحفاظ على هويته ومنع استقطابه ذهنيا من قبل الإعلام الخارجي.

وأضاف البدري لـ«الوطن»، أنّ الشركة المتحدة سعت مؤخرا لإعادة التراث الإعلام المصري إلى قالبه الحقيقي، عبر إطلاق مبادرة صناعة الأفلام الكرتونية المقدمة للأطفال، التي تهدف إلى غرس القيم والسلوكيات الإيجابية داخل نفوس النشء الصغير، بتعريفه بأخلاق مجتمعاتنا الشرقية، كي لا يكون عرضة لأفلام الكرتون الغربية التي يقدم بعضها محتوى لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الشرقي الذي يعيش فيه الطفل.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هويدا الدر، أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة المنوفية، إنّ تدشين قناة القاهرة الإخبارية، من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جاء في مرحلة دقيقة لتعبر بصدق وموضوعية عن أخبار المجتمع المحلي والعربي والعالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، خاصة أنّها تستخدم أحدث التقنيات الرقمية لنقل الخبر والتحقيق الحي للمحتوى المقدم عبر شاشاتها.

القاهرة الإخبارية صوت المواطن

وأعربت أستاذ الإعلام، عن أمنياتها للقناة من خلال فريقها المتميز والإدارة المؤسسية والإعلامية الرائدة في مجال الإعلام، أن تصبح هذه القناة صوت المواطن منبرا للتعبير عن متطلباته كافة، داعية الهيكل التنفيذي القائم على إدارة القناة، إلى إنشاء مركز متخصص لرصد الشائعات التي تبث بواسطة القنوات المعادية، وسرعة طرحها والرد عليها، في إطار المحافظة على السلم المجتمعي ومنع حدوث أي بلبلة داخل المجتمع.