ضبط 1628 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1628 قضية تموينية متنوعة.

464 قضية تموينية

وقامت حملات رجال الشرطة بضبط 464 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات «8 أطنان حديد تسليح - 216,720 طن دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام –أعلاف – لحوم – ملح – 4800 عبوة تونة – زيت طعام – 7796 قطعة غيار دراجات نارية - 15 ألف متر أسلاك كابل – 6966 عبوة سجائر».

723 قضية في مجال مخالفات المخابز

كما ضبطت الحملات 723 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق مدعم، 217 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 202 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 291 قضية متنوعة أخرى.

كما تم ضبط المدير المسئول عن فرع جملة لصرف السلع التموينية بمحافظة الإسماعيلية لتصرفه في 17 طن سكر تمويني و14234 عبوة جبن تمويني مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، إذ قام المذكور ببيعها في السوق السوداء، وكذا تجميعه كمية قدرها 6 أطنان سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها.

التحفظ على 13 طن دقيق أبيض

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بمحافظة الجيزة، وبحوزته 13 طن دقيق أبيض وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بتنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرتي أمن الشرقية وقنا أسفرت عن ضبط 263 قضية.