ضبط 85 قضية متنوعة و73 كيلو مخدرات في حملات أمنية موسعة

أعلنت وزارة الداخلية، عن مواصلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لضبط مروجي المواد المخدرة.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

النتائج التي أسفرت عنها الحملات

وأسفرت جهود الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 85 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية كمية من مخدر البانجو تزن 45 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش تزن 16,780 كيلو جرام، و8 كيلو من مخدر الهيروين و4 كيلو من مخدر الإستروكس.

كما تم ضبط كمية من مخدر الآيس «الشابو»، تزن 1٫115 كيلو جرام، و115 جرامًا من مخدر الكوكايين، وعدد 5055 قرص مخدر، و2722 قرص و6 أمبولات مؤثرة، وتم تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ولاقت تلك الحملة استحسان ورضا المواطنين، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.