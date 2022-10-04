ضبط 75 قطعة سلاح ناري و443 قضية مخدرات في حملات أمنية موسعة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي مواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 75 قطعة سلاح ناري، و443 قضية مخدرات وتنفيذ 49724 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملات 75 قطعة سلاح ناري بحوزة 71 متهمًا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 49724 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبطت الحملات 3 تشكيلات عصابية، ضمت عدد 6 متهمين، ارتكبوا 11 حادثًا متنوعًا.

ضبط قضايا المخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملات 443 قضية بينها 420 قضية اتجار في المواد المخدرة و23 قضية تعاطي لمواد مخدرة بحوزة 490 متهمًا، فضلًا عن ضبط 29 متهمًا هاربين و15 متهمًا بأعمال البلطجة و305 دراجات نارية مخالفة، علاوة على تحرير 26788 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 38 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.