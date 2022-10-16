السيطرة على حريق في أشجار النخيل والمانجو بأرض زراعية بطما

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض زراعية وامتدت بفعل الرياح إلى قطعة أرضٍ أخرى مجاورة منزرعة بأشجار االنخيل والمانجو بدائرة مركز طما شمال سوهاج.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بقطعة أرض زرعية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو «خلف ع م ع» 56 عامًا، عامل، ويقيم بناحية طما بسوهاج، بإشعال النيران في كمية من مخلفات أرضه الزراعية، تطايرت النيران بفعل الرياح وامتدت لقطعة أرض مجاورة منزرعة ببعض أشجار المانجو والنخيل، ملك المدعو «أحمد م ع م» 45 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد سيارتبن إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك قطعة الأرض، أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف باحتراق 12 شجرة مانجو وكمية من البوص، واتهم المدعو «خلف ع م ع» بالإهمال الذي تسبب في نشوب الحريق.

محضر بالواقعة

وأفاد المشكو في حقه بمضمون ما تقدم وأضاف بحدوث ذلك دون قصد منه، وحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.