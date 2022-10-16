النيران تلتهم شقة سكنية في سوهاج بسبب تسرب الغاز

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، نشوب النيران في شقة سكنية بالطابق الرابع، نتيجة تسريب غاز من سخان المياه مع وجود مصدر حراري، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج، يفيد بلاغ لقسم أول سوهاج بنشوب حريق محدود بشقة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بشقة بعقار بالطابق الرابع ملك «إيمان م ح ح» 49 عامًا، مدرسة، وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

حريق شقة مدرسة

أفادت مالكة الشقة بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلى تسريب غاز من سخان المياه في وجود مصدر حراري، وأضافت باحتراق السخان المشار إليه ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة للتحقيق في الحادث.