وفاء وناريمان ورقية وهنا وأمير.. غيبهم الموت عن مدارسهم وحضرت ذكرياتهم

مع بدء الأسبوع الثالث من الدراسة غابت وفاء وناريمان ورقية وأمير عن فصولهم الدراسية اليوم الأحد، وبقيت مقاعدهم خالية بينما ترواد ذكرياتهم أذهان زملائهم وأساتذتهم الذين يتبادلون الحديث حول الأخلاق الحميدة التي اتصفوا بها مرددين لهم الأدعية بالرحمة والمغفرة، بعدما رحلوا عن الدنيا وتوفوا خلال الأيام الماضية حيث لفظت الأولى أنفاسها الأخيرة اثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية ، والثانية نتيجة توقف عضلة القلب والثالثة توفت متأثرة بتهتك النخاع الشوكي أما الأخير توفي صعقا بالكهرباء.

ناريمان محمود رشاد

في الأسبوع الدراسي الأول توفيت ناريمان محمود رشاد أحمد»، 8 سنوات، طالبة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، إثر توقف عضلة القلب.

وحسب بيان صادر عن الإدارة التعليمية بكفر صقر فإن الإدارة تلقت إخطارا بإصابة الطالبة بإغماء بعد صعودها إلى الفصل الدراسي وتم استدعاء الإسعاف ونقلها على الفور إلى مستشفى كفر صقر المركزي، فيما كان والدها الطبيب يباشر عمله، واستقبل ابنته وحاول والأطباء إنقاذها إلى أنها توفيت إثر توقف عضلة القلب.

الطالبة وفاء أشرف

الطالبة وفاء أشرف هارون، 13 عاما، التي توفيت داخل فصلها أثناء الحصة الرابعة، في مدرسة شبرا النخلة الإعدادية ببلبيس كانت الثانية التي فقدتها مدارس الشرقية منذ بدء الدراسة.

وكان مستشفى بلبيس المركزي استقبل الطالبة بعدما نقلتها سيارة الإسعاف للمستشفى، حيث سقطت داخل الفصل مغشيا عليها، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

أمير محمد السيد

أما حالة الوفاة الثالثة فكانت للطالب «أمير محمد السيد » 15 عاما من قرية حفنا التابعة لدائرة المركز والمقيد بالصف الأول الصناعي خدمات، وذلك أثناء تركيبه كاميرا مراقبة حيث أصيب بصعق كهربائي.

وقال والد الطالب، إن ابنه كان يعمل فني إلكترونيات حيث بدأ العمل معه منذ كان عمره 5 سنوات، لمساعدته على تحمل نفقات المعيشة، لافتا إلى أن الأهالي قرروا تركيب كاميرا مراقبة ناحية ماكينة صراف آلي حتى لا تتعرض للتخريب وقرر ابنه تركيب الكاميرا مجانا، وأثناء قيامه بعمله أصيب بصاعق كهربائي وتوفي متأثرا بإصابته، مضيفا أنه احتسب ابنه شهيد عند الله عز وجل.

هنا وائل ياسر

أما الطالبة هنا وائل ياسر 9 سنوات قد غابت عن مدرستها بمدينة العاشر من رمضان بعدما لقيت حتفها غرقا داخل حمام سباحة وتوفيت متأثرة بإصابتها باسفسيكيا الغرق.

رقية عفيفي ناصف

كما توفيت رقية عفيفي ناصف طالبة بمدرسة الصنافين الإعدادية إثر مرورها بأزمة الصحية حيث جرى احتجازها داخل مستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابتها بتهتك في النخاع الشوكي، وبعد 3 ساعات من وفاتها لحق بها والدها الذي مرض حزنا عليها بعد دخولها المستشفى.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بتلقي المركز بلاغا بوفاة وفاء أشرف هارون، 13 عاما، داخل الفصل بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية التابعة لمركز بلبيس، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية كما تلقى إخطارا بوفاة ناريمان محمود رشاد أحمد 8 سنوات، طالبة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية، متأثرة بتوقف عضلة القلب.

ةتلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، الطالب «أمير محمد» 15 عاما من قرية حفنا التابعة لدائرة المركز والمقيد بالصف الأول الصناعي خدمات، تخصص تشغيل معادن، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء تركيب كاميرا مراقبة لماكينة صراف آلي بالقرية.