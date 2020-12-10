وفاة طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بالشرقية

توفي طالب جامعي صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بمدينة الزقازيق، اليوم، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بوفاة "ز.م.ا.ع" طالب بقسم الهندسة بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد ناحية استاد جامعة الزقازيق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان 9 اشخاص أصيبوا في حادث تصادم أنوبيس وسيارة ربع نقل بمدينة الصالحية الجديدة،وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.