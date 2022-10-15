أمطار اليوم.. متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا وتتساقط على 17 محافظة

التقطت الأقمار الصناعية، مساء السبت، صوراً توضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، وقد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت لتشمل الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، حيث تهطل على 17 محافظة وتتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

ويستمر تأثر عدة محافظات بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، ويصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على توفير الرطوبة، وتكوين السحب المنخفضة، ويصاحب ذلك سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

أمطار اليوم خفيفة تصل لرعدية

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنّ خريطة أماكن تساقط أمطار اليوم في مصر، المتوقعة ليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، فإنّها تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 70% في 5 محافظات وهي:

1- محافظة مطروح: توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 70%، وقد تكون متوسطة أحياناً.

2- السلوم: تشهد تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة 70%.

3- أمطار اليوم بالإسكندرية: تشهد تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة 70%.

4- كفر الشيخ: سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة 70%.

5- البحيرة: هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة 70%.

أمطار اليوم في مصر

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة صباحاً بنسبة 40% على عدة محافظات كالتالي:

1-الغربية: هطول أمطار خفيفة صباحاً.

2- الدقهلية: تساقط أمطار خفيفة صباحاً.

3- دمياط تشهد سقوط أمطار خفيفة في الصباح.

4- القاهرة الكبرى تشهد تساقط أمطار خفيفة في الصباح.

5- الشرقية: أمطار خفيفة صباحاً.

6- شمال الصعيد ويشمل محافظات «الفيوم، وبني سويف، والمنيا» يشهد أمطار خفيفة صباحاً.

7- المنوفية: تشهد هطول أمطار خفيفة صباحاً.

8- إقليم قناة السويس ويشمل محافظات «الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس»، ويشهد أمطار خفيفة صباحاً.

تحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانها، من تساقط الأمطار اليوم، مُطالبةً السائقين ومالكي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنباً لانزلاق السيارة ووقوع حوادث طرق، فضلاً عن التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر.

كما نبّهت الأرصاد الجوية، إلى أنّه يجب على المواطنين تجنب التواجد في الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنباً لوقوع حوادث الصعق الكهربائي.