حريق بمصنع للكيماويات في «ساسول» الأمريكية دون وقوع إصابات

اندلع حريق هائل، في مصنع للكيماويات في «ساسول» بولاية لويزيانا الأمريكية الواقعة جنوب شرقي البلاد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات

وأشارت شركة «ساسول» في وقت لاحق، في بيان، إلى إخماد ألسنة اللهب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قلق الأمريكيين لعدم سماع صفارات الإنذار

وكانت شرطة «ويستليك»، نصحت السكان بتجنب منطقة «نهر هيوستن» وطريق «ميرتل سبرينجز»، وقالت وسائل إعلام محلية، إن بعض المواطنين شعروا بالقلق لعدم سماع صفارات الإنذار في المنطقة.

На химическом предприятии Sasol в Весткейке, штат Луизиана, произошел мощный пожар.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.. pic.twitter.com/4bkTv7EvEh — Предводитель команчей (@komancej) October 15, 2022

وقالت الشرطة الأمريكية، إن صفارات الإنذار تضررت في الأعاصير التي ضربت البلاد في 2020.

وأغلقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، الطرق القريبة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

مسؤول بالشركة: شاغلنا الأساسي هو سلامة الموظفين

بدوره، قال مسؤول في الشركة، إن الحريق، اندلع في وحدة «كحول زيجلر» بمجمع ليك تشارلز الكيميائي في «ساسول»، مضيفا في بيان، إن الحريق تم احتواؤه.

وأشار المسؤول، إلى أن شاغل الشركة الأساسي هو سلامة الموظفين والمجتمع، فيما يجرى التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وفي 17 سبتمبر الماضي، توفي 3 أطفال فلسطينيين أشقاء، جراء حريق اندلع بمنزل عائلتهم في ولاية «لويزيانا» الأمريكية.