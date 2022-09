انفجار خط غاز في «لويزيانا» الأمريكية.. واستقالة وزيرة مولدوفية بسبب الحطب

شهدت الساحة الاقتصادية، في عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مهمة، أبرزها، الحريق الذي شب في خط أنابيب للغاز الطبيعي يمر من تحت مياه بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية، فيما ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» عند إغلاق التداول في «بورصة نيويورك»، الأمريكية، فيما شهدت مولدوفا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، استقالة وزيرة البيئة، بعد فشلها في إطلاق بوابة معلومات لشراء الحطب.

واندلع حريق في «بحيرة ليري»، بولاية لويزيانا الأمريكية الواقعة جنوب شرقي البلاد، بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي، فيما أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حريق كبير في البحيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، وأضافت أنه تم تأمين خط الأنابيب، دون وقوع إصابات أو تلوث.

Information from St. Bernard crews on Lake Lery: “The explosion is in Lake Leary. We don’t know yet if it’s a pipeline or a barge incident. Our Fire Dept and the Sheriff’s office are mobilizing their assets to try and get more information.” @wdsu pic.twitter.com/jh9LTBH3DE