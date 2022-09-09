انفجار خط غاز في «لويزيانا» الأمريكية.. واستقالة وزيرة مولدوفية بسبب الحطب

شهدت الساحة الاقتصادية، في عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مهمة، أبرزها، الحريق الذي شب في خط أنابيب للغاز الطبيعي يمر من تحت مياه بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية، فيما ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» عند إغلاق التداول في «بورصة نيويورك»، الأمريكية، فيما شهدت مولدوفا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، استقالة وزيرة البيئة، بعد فشلها في إطلاق بوابة معلومات لشراء الحطب.

واندلع حريق في «بحيرة ليري»، بولاية لويزيانا الأمريكية الواقعة جنوب شرقي البلاد، بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي، فيما أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حريق كبير في البحيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، وأضافت أنه تم تأمين خط الأنابيب، دون وقوع إصابات أو تلوث.

Information from St. Bernard crews on Lake Lery: “The explosion is in Lake Leary. We don’t know yet if it’s a pipeline or a barge incident. Our Fire Dept and the Sheriff’s office are mobilizing their assets to try and get more information.” @wdsu pic.twitter.com/jh9LTBH3DE — Cassie Schirm (@Cassiewdsu) September 8, 2022

وأمس الخميس، شهدت «سوق الأسهم» الأمريكية، ارتفاعا في مؤشراتها عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 70.23 نقطة

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، 70.23 نقطة «0.60%»، ليسجل عند الإغلاق، 11862.13 نقطة، كما صعد «داو جونز الصناعي»، 193.24 نقطة، «0.61%»، ليحقق 31774.52 نقطة.

وزاد «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» بـ 26.31 نقطة «0.66%» ليسجل عند إغلاق جلسة التداول في البورصة الأمريكية، عند 4006.18 نقطة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن سقف أسعار النفط الروسي يجب أن يكون أعلى من تكلفة الإنتاج، فيما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن من الأهمية خفض التضخم الآن قبل اعتياد المستهلكين أكثر من اللازم على الأسعار المرتفعة.

وتوقع باول، أن تكون هي القاعدة، وقال المسؤول الأمريكي، إن التوقعات تلعب دورًا مهمًا وكانت سببًا في استمرار التضخم في السبعينيات والثمانينيات، وأشار باول، إلى أن التاريخ يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

بدوره، قال مدير إدارة الرقابة على القيود الخارجية بوزارة المالية الروسية، ديمتري تيموفيف، في «المنتدى الاقتصادي الشرقي»، إنه من المستحيل إجبار جميع الشركاء على التحول إلى الدفع بالعملة الوطنية «الروبل»، ولكن لا تزال هناك خيارات.

الابتعاد عن الدولار يمكن أن يؤدي إلى تحول عالمي في النظام المالي

وأشار تيموفيف، إلى أنه لا ينبغي توقع رفض كبير للدولار الأمريكي، ولكن من المحتمل جدًا حدوث تراجع عن العملة الأمريكية عند مستوى معين، وأضاف المسؤول الروسي، أن الابتعاد عن العملة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى تحول عالمي في النظام المالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأكد تيموفيف أن العقوبات الغربية ضد بلاده أضرت بالعملة الأمريكية «الدولار»، فيما أكد فريق من المحللين أن العقوبات الأوروبية المفروضة ضد «موسكو»، تبدو بمثابة انتحار لمن فرضوها، حيث كان تأثيرها على روسيا طفيفا.

بودابست: وضع سقف لأسعار غاز روسيا قد يؤدي لانقطاع فوري في أوروبا

وكان ممثلو النقابة السويدية لعمال صناعة الورق، أوضحوا، أن الصناعة مهددة بالدمار، وأشار الممثلون، إلى أنه يجب أن يجتمع البرلمان والحكومة لاتخاذ إجراءات فورية بشأن أسعار الكهرباء المنفلتة.

من جانبها، أعلنت السلطات المجرية، أن وضع سقف لأسعار غاز روسيا قد يؤدي لانقطاع فوري لإمداداته عن أوروبا، وفقا لما ذكرته قنهاة «العربية» الإخبارية.

وفي مولدوفا، أعلنت وزيرة البيئة، جوليانا كانتاراجيو، استقالتها، بعد فشلها في إطلاق بوابة معلومات إلكترونية لضبط شراء الحطب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.