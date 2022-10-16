السبت المقبل.. «الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات المشاركة في «COP 27»

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشو، وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، الأسبوع المقبل، الإجتماع الدوري للمجلس بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، و ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، أبرز الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، وكذلك الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر المناخ cop27 الذي ستسضيفه مصر، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

إجتماع الأعلى للجامعات

و من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضا في إجتماعه، أعمال انتظام الفصل الدراسي الأول 2022 من العام الجاري و كذلك الإجراءات المتبعة خلال العام الدراسي، بجانب متابعة الاستعدادات للمستشفيات الجامعية لمواجهة أي تداعيات تتعلق بفيروس كورونا " كوفيد 19".

و في السياق ذاته، تنتظيم الدراسة بالجامعات الحكومية و الخاصة للأسبوع الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا و كذلك التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري ، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على التزام الكليات و انتظامها في العمل لليوم للأسبوع الثالث مع التأكيد على تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا .