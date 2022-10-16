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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السبت المقبل.. «الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات المشاركة في «COP 27»

كتب:

أحمد أبوضيف
09:14 ص | الأحد 16 أكتوبر 2022
الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور  محمد أيمن عاشو،  وزير التعليم العالي و البحث العلمي  ، الأسبوع المقبل، الإجتماع  الدوري للمجلس بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، و ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، أبرز الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، وكذلك الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر المناخ cop27 الذي ستسضيفه مصر، والمقرر عقده  خلال شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

إجتماع الأعلى للجامعات 

و من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضا في إجتماعه، أعمال انتظام الفصل الدراسي الأول 2022 من العام الجاري و كذلك الإجراءات المتبعة خلال العام الدراسي، بجانب  متابعة الاستعدادات للمستشفيات الجامعية لمواجهة أي تداعيات تتعلق بفيروس كورونا " كوفيد 19".

و في السياق ذاته، تنتظيم الدراسة بالجامعات الحكومية و الخاصة للأسبوع  الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا و كذلك التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري ، وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على التزام الكليات و انتظامها في العمل لليوم للأسبوع الثالث مع التأكيد على تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.