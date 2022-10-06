«الأعلى للجامعات الخاصة»: خصم 10% من المصروفات عند التحويل قبل بدء الدراسة

كشف الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس اتخذ قرارًا مهما بشأن المصروفات الدراسية والنسب والخصومات المستحقة للطلاب الراغبين في التحويل من جامعات لجامعات أخرى بعد القبول بالكلية سواء قبل بداية الدراسة أو انتظامها.

وأضاف: «المجلس أرسل خطاباً للجامعات يوضح هذا الأمر خاصة للطلاب المحولين بعد القبول وهو خصم 10% من إجمالي قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي حال التحويل قبل انطلاق العام الدراسي».

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وأوضح رئيس جامعة المستقبل وعضو الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حال رغبة الطالب في التحويل من الجامعة المقبول بها بعد انتظام الدراسة في أول شهر يتم خصم 50% من قيمة المصروفات وهذه النسبة يتم تطبيقها في أول شهر من الدراسة، وحال رغبته في التحويل بعد مرور شهر على انطلاق الدراسة لا يحق للطالب الحصول على قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي، نظراً لكونه احتل وشغر مكانًا بالجامعة.

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وتابع رئيس جامعة المستقبل، أن الدراسة للعام الجامعي الجاري منتظمة بمختلف الكليات منذ اليوم الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، أبرزها التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية.