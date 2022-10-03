الأعلى للجامعات الخاصة: مد فترة التنسيق ورحلات طلابية للمشروعات القومية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي البحث العلمي، التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

قرارات الأعلى للجامعات الخاصة

وأشاد الوزير خلال اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة بمقر الجامعة البريطانية بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، باستعداد كافة الجامعات للعام الدراسي الجديد 2023-2022، وجاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والورش، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

مد فترة التقديم للجامعات حتى 14 أكتوبر

وأقر الأعلى للجامعات عددًا من الموضوعات سواء بالموافقة أو المناقشة أو تركها للجان المعنية، وتستعرض «الوطن»، أبرز الموضوعات والقرارات التي ناقشها المجلس كالآتي:

- أقر استمرار التحاق الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة حتى 15 أكتوبر الجاري.

- طالب المجلس مشاركة ممثلين من كافة الجامعات لمناقشة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في ديسمبر المقبل.

- زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة هذا العام.

- تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر المقبل مؤتمر لمناقشة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات العشر المقبلة، وإثراءها والتوافق على بنودها وعناصرها المُختلفة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

- زيادة الخطط التنفيذية الشاملة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات.

- تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

- عقد الندوات الثقافية والتوعوية وورش العمل، لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية.

- 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%.

- 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%.

- متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%.

- إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسبة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.