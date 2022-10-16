سقوط أمطار خفيفة في الإسماعيلية.. واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على الأنحاء الشمالية للمدينة، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس في عدد من المحافظات .

أمطار متفاوتة

وشهدت الإسماعيلية تساقط الأمطار بشكل خفيف على أوقات متفاوتة في الساعات الأولى من الصبح، دون تأثير على حركة الطرق والمواصلات في المحافظة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، نُشر على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فرص تساقط الأمطار مستمرة على مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بنسبة تصل إلى 40%.

وأشار البيان إلى تأثر المنطقة بمنخقض جوي سطحي متمركز في منطقة البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على توافر الرطوبة التي تتسبب في تكون السحب المنخفضة وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن مختلفة في شمال البلاد.

استمرار حالة الطوارئ

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استمرار حالة الطوارئ في كل أنحاء المحافظة، بالتزامن مع توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة من احتمالية تساقط الأمطار غدا الأحد على مدن القناة وسيناء، محذرة المواطنين وقائدي السيارات من السير بسرعة على الطرق

واستقرت درجات الحرارة في بورسعيد اليوم عند 29 للعظمى، و22 للصغرى، وفي الإسماعيلية 29 للعظمى و19 للصغرى، والسويس 28 للعظمى و20 للصغرى.