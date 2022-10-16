فتح باب التحويل لطلاب الدبلومات الفنية المرفوضين باختبارات الكليات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، فتح موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب المعاهد والدبلومات الفنية الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية الخاصة باختبارات القدرات لتسجيل رغباتهم بكليات أخرى «تقليل الاغتراب مفتوح للمرفوضين من الكليات التكنولوجية» وذلك عبر الموقع المتاح على بوابة مصر الرقمية من خلال الدخول بالرقم السري ورقم الجلوس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للجامعات التكنولوجية

وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ الوزارة أتاحت التحويل للطلاب من غير المقبولين في الاختبارات الشخصية من حملة الشهادات الفنية لتتاح لهم الفرص الالتحاق بكلية تتماشى مع الحد الأدنى الخاص بهم، وذلك عبر رابط تنسيق الجامعات التكنولوجية.

رابط تنسيق الجامعات التكنولوجية

وأوضح رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ مكتب التنسيق لم يرفض رغبة أي طالب في التحويل إذا كان مستوفياً للقواعد والاشتراطات التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدًا أنَّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة ويمكن للطلاب التسجيل للرغبات من خلاله من أي جهاز حاسب آلي، مشيراً إلى أنَّ وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وجه بتذليل كل العقبات تجاه الطلاب.

وفي السياق ذاته، تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والعام الجامعي التي أقرّها المجلس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.