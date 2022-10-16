سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في البنوك

يهتم كثيرون بمعرفة سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في البنوك المصرية، خاصة أولئك الذين يستعدون للسفر خارج مصر، سواء من أجل العمل أو الدراسة، لذا يبحث الجميع عن أفضل أماكن لبيع وشراء هذه العملة بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في إطارالخدمات الإخبارية التي تحرص على تقديمها للقراء خلال اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة، وفق بداية معاملات البنوك صباح اليوم كما كشفت عنها الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الجنية الإسترليني اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 16 أكتوبر مقابل الجنيه، بالبنوك العاملة في مصر، مثل بنك الإسكندرية نحو 21.89 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 21.39 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» نحو 21.91 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع، فيما استقر في بنك مصر بنحو 21.39 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس نحو 21.38 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وفي سياق آخر، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وبلغ سعره داخل بنك الإسكندرية 5.34 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع.