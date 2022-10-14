من السيدة زينب لـ التبين.. رحلة سقوط تاجر الهيروين في قبضة الشرطة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم عز المليجي، في القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، قبل توزيعها على المتعاطين، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

مسحوق الهيروين المخدر

كانت البداية عندما اشتبه النقيب محمد الحسيني، معاون وحدة مباحث التبين، في «وليد سيد عبدالحفيظ»، 37 عاما، عاطل، ومقيم السيدة زينب، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، كما عثر بحوزته على ميزان حساس، وكذلك مبلغ مالي، وهاتف محمول، أثناء قيامه بحملة أمنية ليلية بالقرب من كوبري المرازيق، دائرة القسم.

المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار

وعقب ذلك تم اصطحب المتهم إلى ديوان القسم ومواجهته بالمضبوطات التي ضبطت بحوزته، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار للحصول على مبالغ مالية، كما اعترف أن والمبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المواد المخدرة، والميزان الحساس يستخدمه في وزن المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.