إصابة 8 أشخاص بينهم طفل في اصطدام سيارة أجرة و«توك توك» بإسنا

أصيب 8 أشخاص إثر اصطدام سيارة أجرة مع «توك توك»، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازمن وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة و«توك توك»، ما أسفر عن إصابة كل من «ي.م» 55 عاما، و«ف.إ» 40 عاما، و«م.ع» 38 عاما، و«أ.م» 36 عاما، و«م.ا» 29 عاما، و«م.ش» 24 عاما، و«ع.م» 24 عاما، و«إ.ي» 13 عاما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.