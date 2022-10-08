وصول رحلات سياحية لمطار مرسى علم من 11 دولة أوروبية الأسبوع الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 108 ‪ رحلات سياحية خلال الأسبوع الجاري، بدء من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل، وذلك من 11 دولة أوروبية هي إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبرج ورومانيا وإنجلترا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، ووسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين الأجانب القادمين إلى مرسى علم من 11 دولة أوروبية، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدينة، حيث تصل 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك و18 من إيطاليا، و18 من بولندا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار الخبير السياحي إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، لافتا إلى أن ذلك يعد نتاجا طبيعيا لمجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي، وجذب أسواق جديدة، خاصة الأسواق الأوروبية التي لم تكن موجودة من قبل، متوقعا موسم شتوي ناجح.